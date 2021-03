MasterChef Celebrity: el ataque de ira de Donato de Santis por un error de un famoso

Anoche se vivió en Masterchef Celebrity un momento bastante particular cuando se enfrentaron los mejores de los días anteriores. Fue un enfrentamiento en duplas en la que cada equipo debía hacer un mismo plato con idénticos ingredientes. Y luego, todas las preparaciones debían rondar alrededor de las pastas.

Previo al comienzo del desafío, se llevó a cabo un juego para calentar motores que enfrentó a cada dupla ante la necesidad de adivinar los dibujos que hacía su compañero lo más rápido posible y así aspirar a una mayor cantidad de minutos para desarrollar sus preparaciones. María O’Donnell y Hernán “El Loco” Montenegro se aseguraron el premio mayor de 60 minutos; Dani “La Chepi” y Daniel Aráoz con modestos 50; y Fernando Carlos y Gastón Dalmau quedaron complicados con 45.

Pero ese no fue el único problema de la pareja del actor y el periodista. En un momento Donato de Santis empezó a los gritos: "¡Damián! ¡Damián! Agarrame fuerte de los brazos". El problema, créase o no, había sido que Fernando Carlos había salado el agua de las pastas mucho antes de colocarlas. Desencajado, el experto gritaba: "No va la sal ahora, va después. La sal va con la pasta porque sino se pone muy dura y muy salada".

Mientras que Paula Chaves, invitada de la noche y testigo de lo ocurrido, dijo mientras se reponía: "Estoy al borde del desmayo, no sé vos". "Y yo estoy con 18 de presión", le respondió el hombre de Telefe Noticias, que nunca más en su vida de va a olvidar en qué orden cocinar los fideos.