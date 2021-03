El percance que sufrió Pampita con su vestido: “No le sube la...”

Pampita comenzó su 2021 e la televisión conduciendo Pampita Online mientras transita su semana número veintidós de embarazo. Como ya nos tiene acostumbrados, los detalle del vestuario de cada programa están super cuidados y todo tiene que estar en orden. Sin embargo, en su último programa hubo un percance que generó un divertido momento de tensión.

La conductora compartió una serie de videos en sus historias de Instagram mostrando lo sucedido. Todo arranca con ella acostada boca abajo y dos asistentes intentando subir el cierre de un vestido. Parece una tarea sencilla, pero en las imágenes queda claro que no. "Está trabado", le contesta una mujer, mientras su compañero acerca los márgenes del vestido para facilitar la tarea. "Es el cierre, no soy yo", argumenta Pampita.

"No le sube la ropa", comenta una voz en off en tono de burla. Siempre boca abajo y lejos de la resignación, la modelo alienta a sus ayudantes, cuando los ve a punto de abandonar la misión. "No se rindan", comenta Pampita. Finalmente, el trío cumple su objetivo.

Recordemos que a principios de la semana, la conductora había empezado su nueva temporada de Pampita Online. Con un minivestido súper sensual en negro, la conductora volvió a la tele en medio de las sorpresas, como la que la esperaba al finalizar el programa. De atrás del decorado aparecieron sus hijos más chicos, para entregarle un ramo de flores blancas.