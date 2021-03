La categórica respuesta de Nancy Dupláa cuando le preguntaron si piensa hacer carrera en la política

Este lunes, en el regreso de Pampita Online a la pantalla de NET, Carolina “Pampita” Ardohain recibió como invitada a Nancy Dupláa. Fiel a su estilo frontal, la actriz habló de su carrera artística y opinó sobre la delicada coyuntura que atraviesa nuestro país.

Sobre su larga convivencia y relación con Pablo Echarri, la arista enfatizó: “A mí me empiezan a gustar los cambios internos, que deje ciertos vicios para construir una familia, que eso pase me enamora. Cada día uno va apostando más, los cambios tienen que ser profundos. El tema es la conversación en la pareja”.

Luego fue el turno de hablar de los celos y la confianza entre ellos al protagonizar escenas románticas con otros colegas: “Él sabe poner ciertos límites, yo le dejé esa tarea. Los primeros tiempos eran difíciles, yo soy una mina que vengo de barrio, y ciertas cosas se arreglan de cierta manera. Si no estás muy preparado para bancar, las imágenes no las ves. En general, ninguno de los dos las ve. Pero te la bancás, porque el proyecto personal nuestro es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pueda suceder, y sí sucede, porque somos humanos y sucede, hay que reformular y hablar. Por suerte no nos pasó”., comentó Nancy.

Dado que la actriz tiene una voz muy activa en temas de actualidad, fue inevitable que le pregunten con respecto a la posibilidad de hace carrera en política. La respuesta de Dupláa fue categórica: “No, para nada. Por ahí desde este lugar comunicamos mejor. Uno viene de otro palo, y mi oficio es ser actriz, y desde ese lugar puedo opinar, pero no dejo de ser una persona común”.

Sobre el mundo de las redes sociales y los ataques que ha recibido por su ideología, la artista reflexionó: “Me dio otra fortaleza. Cuando ese odio deja de impactarte, ahí sos más fuerte que ellos. Hay una parte de la sociedad que es muy intolerante y no acepta la inclusión, y tantas cosas que para nosotros son vitales, pero este sector es intolerante y que no quiere que se abran los derechos para todos”.