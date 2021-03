Verónica Ojeda le pasó tremenda factura a Dalma Maradona: "Hablá menos y pedí perdón"

"Qué miedo la alianza Ojeda/Luque. No entiendo como su pareja está ahí avalando un audio donde ella lo banca y nos hace mierda a nosotras. Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella. No hay audios ni arreglos nuestros con Luque", fue el mensaje que publicó Dalma Maradona en su cuenta de Twitter para despegarse de los nuevos audios que se filtraron, esta vez de Verónica Ojeda con Leopoldo Luque.

Minutos más tarde, la ex pareja de Diego Maradona salió a defenderse y a negar cualquier tipo de alianza con el médico que en los últimos tiempos atendió al Diez. Además, sin mencionar a Dalma, pero apuntando tácitamente a ella, dijo que nunca fue a ver a su papá.

"Los audios que vos promocionas fueron antes del fallecimiento de Diego donde todos creíamos en sus médicos. Como nunca fuiste a verlo, es obvio que nunca van a existir audios tuyos. Si alguna vez hubieras ido a cuidarlo, seguramente hablarías menos y estarías pidiendo perdón", disparó sin filtro la mamá de Dieguito Fernando.

Recordemos que en los audios que se difundieron ayer en Intrusos, Ojeda habla de Dalma y Giannina, aunque en ningún momento las menciona. "Te voy a contar una boludez que me dio mucha bronca. Sé que no es importante porque a mí lo que me importa es la salud de Diego. ¿Viste que yo subí esa foto con él? La verdad es que se lo ve hermoso, y vos sabés el esfuerzo que hice para sacarlo adelante. El tipo se moría si no le metíamos un poquito de garra nosotros", comenzó a decirle Luque a Ojeda, en una conversación que mantuvieron días después de la operación de Maradona.

En el siguiente audio, la mamá del menor de los Maradona responde: "Que se vayan a freír churros. Yo ahora lo primero que hago cuando llego le meto una foto con Dieguito y Lola. ‘Bienvenido, papá’ y que se vayan a la mierda ¿A mí me van a decir algo? Que se vayan a cagar. ¿Qué se piensan? Esa foto era, era indispensable y necesaria, para que vean hoy por hoy cómo está Diego".

Luego, el médico cuenta que a Dalma no le gustó que él compartiera una foto con el ídolo y que le pidió que no lo expusiera. Sin vueltas, Ojeda la sugiere: “Dejalas, Leo. Dejalas que se mueran con su propio veneno. Yo las conozco y sé cómo se manejan y sé cómo hacen y desarman”. “Lo que no hay que exponerlo es cuando el tipo está mal, que la gente lo vea mal. ¿Pero qué más lindo que esa recuperación? Nada, te lo quería contar porque te considero amiga”, finalizó Luque.