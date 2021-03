Periodista de TN renunció al canal: el incómodo momento en su despedida

Anoche, Marcela Pagano confirmó su renuncia al programa Sólo una vuelta más, conducido por Diego Sehinkman, y al canal TN. De esta manera la periodista se despidió del ciclo, pero un incómodo momento llamó la atención de los televidentes.

"Muy bien, minutos finales de Sólo una vuelta más, y minutos finales de Marce Pagano en nuestro ciclo. Nuevas aventuras laborales, se despide del programa y de TN también", empezó diciendo Sehinkman,. "No me quiero poner mal pero... ya está, la agenda se cerró", dijo Pagano.

Acto seguido, se tomó su tiempo para agradecer a los técnicos, a los productores, a los compañeros y a las autoridades de TN por el espacio. "Gracias a cada uno que me enseñó, porque la verdad lo mejor que tiene este canal, y no me voy a cansar de decirlo, es la gente", añadió la periodista de 35 años.

Pero cuando Sehinkman preguntó al panel si alguien le iba a regalar un pergamino firmado, el silencio se apoderó del estudio, generando un incómodo momento al aire que trascendió en las redes sociales, donde fue mencionado por los usuarios.

Por último, cuando el conductor le consultó si quería decir cuál es su nuevo proyecto, Pagano sólo atinó a decir: "No si se debe, pero vuelvo a un viejo amor".