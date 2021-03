Revelan que Libertad Leblanc experimentó un inesperado cambio en su cuadro de salud

Este jueves, el periodista Pablo Montagna dio a conocer en LA NACION la noticia más esperada sobre la salud de la actriz Libertad Leblanc. La artista de 83 años recibió el alta luego de estar casi 15 días internada en el Hospital Rivadavia, y ya se encuentra en su casa completando la recuperación.

Hace algunos días, trascendió que Leblanc tuvo agua en sus pulmones y sus riñones no funcionaban con normalidad. En ese momento, algunas fuentes médicas indicaban que su cuadro era irreversible. Tanto los partes diarios de los médicos que la atendieron, como las palabras de Andrea, la asistente de la actriz, no transmitían ni una pizca de aliento. “Ya desde hace unos días que no come y ahora ya veo que no está consciente”, había comentado por ejemplo su auxiliar.

Por otro lado, la periodista Adelita Montes, amiga de Leblanc, señalaba que hablaba casi todos los días por teléfono con la artista, hasta que se preocupó cuando al llamarla no atendió.

Libertad María de los Ángeles Vichich, conocida por su seudónimo artístico Libertad Leblanc, filmó treinta películas en nuestro país, entre 1960 y 1989, además de haber trabajado también en producciones mexicanas.

Leblanc fue un símbolo sexual de las décadas de 1960 y 1970, y apareció en numerosas películas en escenas de desnudez que hoy podrían verse como ingenuas. Una de sus películas más recordadas fue una de las primeras de su carrera, Acosada, de 1964. Otros títulos fueron controvertidos para su época, como La endemoniada, de 1968, que contiene escenas de horror y vampirismo. .