MIrtha Legrand se vacunó contra el coronavirus y compartió un enérgico mensaje

Hace varios días, Mirtha Legrand solicitó su turno para ser vacunada contra el coronavirus y finalmente este jueves recibió la primera dosis.

La diva reveló la noticia a través de sus redes sociales con un enérgico mensaje. “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, expresó la conductora.

Recordemos que el pasado 4 de marzo, Legrand se había mostrado molesta porque todavía no le habían dado la primera dosis. “Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, le había comentado la conductora a Adrián Pallares.

“Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen. Con la salud no se juega”, había agregado Mirtha en diálogo con el conductor de Intrusos.

Sobre sus meses de aislamiento, La Chiqui expresó recientemente en el programa Nosotros a la mañana (eltrece): “No crean que lo pasé bien, he tenido momentos de mucha angustia. La primera palabra que se me ocurre es angustia, y también un poco de desesperación: ni al balcón salía porque tenía miedo. Es duro, eh. Es muy difícil. Hay que tener mucha salud mental”.

El plan de Legrand es regresar a la televisión próximamente. Hasta el momento, se baraja la posibilidad de que conduzca un par de sus tradicionales almuerzos de los domingos, mientras que el programa de los domingos en la noche seguiría a cargo de su nieta Juana Viale.