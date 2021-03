El gesto de Amalia Granata con Flor Peña que indignó a Cinthia Fernández

La semana pasada Cinthia Fernández protagonizó una polémica tras la visita de Amalia Granata a Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Todo se desarrolló con mucha cordialidad al aire, pero una vez que terminó el programa, Ángel de Brito, se sorprendió cuando la diputada se negó a sacarse una foto con Cinthia.

Según trascendió, Granata dijo que "no se sacaba fotos con pañuelos verdes", en referencia a la iniciativa del Aborto Legal apoyada por la panelista.

Sin embargo, lejos de ofenderse. Fernández aprovechó la ocasión para hacer humor. Unos minutos más tardes subió a su Instagram una foto trucada en la que se ve a de Brito junto a Amalia y ella, en montaje. "Ángel, mirá lo que encontré en mi carrete... ¿ves que hablamos al cuete? Fue tan rápida la foto que ni ella se dio cuenta... espero no tenga problemas la diputada", escribió en el epígrafe.

Pero las cosas no terminaron ahí. En las últimas horas, Granata subió a sus redes una foto con Florencia Peña –referente de la lucha por el Aborto Legal– después de visitarla en el programa Flor de equipo (Telefe). Con ironía y en tono de reclamo, Cinthia replicó la foto de Instagram en Twitter y escribió: "No entiendo nada, Amalia... ¿No era que no te sacaba fotos con personas de pañuelo ‘verde’? ¿Me pegó mal el Zoom del colegio o cambiaste de opinión en una semana? ¡Qué feo desprecio me hizo diputada! Ahora entiendo por qué te quedaste sola".