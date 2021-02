El gesto de desprecio de Amalia Granata hacia Cinthia Fernández: "No me saco fotos con..."

Cinthia Fernández reveló el desplante que sufrió por parte de Amalia Granata fuera del aire en Los Ángeles de la Mañana. Una vez finalizado el programa, la panelista y futura candidata a diputada habló del gesto de desprecio que sufrió de parte de la diputada de Santa Fe.

"¿Qué pasó Cinthia con la diputada Amalia Granata que no se quiso sacar foto con vos?", le consultó Ángel de Brito curioso. Fue entonces que Cinthia le explicó: "O sea se sacó una foto grupal y cuando le pediste una foto para tener a la diputada y a la futura diputada, dijo que 'no se sacaba fotos con pañuelos verdes'", y añadió indignada: "Me pareció un montón".

En ese contexto, si bien tiene muy en clara la marcada postura que tiene Granata respecto al aborto, Cinthia remarcó que "estaría bueno un diálogo o debate" entre ambas. "Aparte la política abarca todo, está para sumar a los contrarios", analizó Cinthia ante el gesto de la diputada provincial de Santa Fe, y luego le consultó a Ángel si estaba de acuerdo.

"Mirá si terminan juntas una al lado de la otra", se imaginó De Brito por un segundo por la posibilidad de que les toque estar juntas en el Congreso en un futuro. "Mmm, me parece difícil con esto", contestó Fernández, y sumó sin poder creerlo: "Dale, ¿tanto miedo por una foto? Encima delegar la responsabilidad en el partido me parece que no... si somos del mismo partido".