¿Monica engañó a Chandler? Esta teoría elaborada por fanáticos de Friends asegura que sí

Los fanáticos de Friends están atentos a todos los detalles de la serie y buscan teorías para aclarar algunos agujeros de la trama. Sus teorías pueden generar ver la serie desde otra perspectiva y, en esta oportunidad, creen que Monica (Courteney Cox) engañó a Chandler (Matthew Perry).



Monica y Chandler sin duda son una las parejas preferidas de la sitcom, por encima de Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston), incluso los rumores indican que tuvieron una historia en la vida real. Pero pese a la solidez de su relación, los fanáticos creen que Monica tuvo una aventura y que coqueteaba con otros hombres.

Teoría de la infidelidad

Si bien la pareja de Ross y Rachel fue la mas polémica y popular de Friends, los fanáticos creen que hay un detalle escondido que podría ser explosivo en la relación de Monica y Chandler.



"La mayoría estaría de acuerdo en que Chandler definitivamente no engañará a Monica, aunque había muchas señales que me hacen pensar que Monica podría haber engañado a Chandler, pero ella desafía el terreno moral", comenzó explicando un fanático en Reddit.



Su teoría se basa en que Monica es una mujer coqueta y aunque inicia una relación formal con Chandler, nunca deja de querer llamar la atención en otros hombres. Además, indica que ella no lo trata bien: "¡Finalmente alguien más entiende esto! No son solo estas cosas, sino la forma en que ella constantemente desafía su valor. Ella sigue menospreciándolo y actuando como si nunca pudiera conseguir a nadie más y como si ella fuera demasiado buena para él".

¿Monica y Chandler son una buena pareja?

"¿Y si reunimos a Chandler y Monica? La idea no fue pensada como un cambio permanente en la gravedad de la serie y más como una trama divertida, buena para algunos episodios antes de que el status quo volviera a su lugar", explicó uno de los guionistas a People.



Sin embargo, la pareja fue bien recibida por el público y sus creadores no dudaron en continuarla. Monica y Chandler son una contraposición de Ross y Rachel: mientras que la primera es la pareja dorada, perfecta, incondicional y que nunca tiene problemas, la segunda es más bien tóxica con una gran cantidad de celos e idas y vueltas.