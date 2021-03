Jazmín Garbini, la mujer que deslumbró a Diego Maradona antes de morir rompió el silencio

Antes de su temprana e inesperada partida, Diego Maradona estaba cautivado por una mujer: Jazmín Garbini. La empresaria conoció al astro del fútbol cuando le llevó unos sillones hasta su domicilio y él quedó impactado con su gran belleza y personalidad. El exfutbolista le confesó a Verónica Ojeda y a Vanesa Morla que quería conocerla para ganar su corazón.

"Él quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica", reveló la mamá de Dieguito Fernando en el documental de Infobae sobre La muerte de Maradona.

Hoy, la reconocida diseñadora de muebles, estuvo presente en un móvil de LAM y rompió el silencio. "Me mandó un ramo de rosas enormes. En agradecimiento a las cosas que le habíamos llevado. Yo siempre fui acompañada de mi familia y bueno insistió para que vaya de vuelta, me dijo 'vení a tomar unos mates'. Nosotros nos matábamos de risa", señaló al aire.

"Le dije 'bueno, en algún momento paso a verte'. Con mucho respeto y mucha admiración. Es Maradona", agregó. "Se había obsesionado un poco conmigo y quería conocerme. Según lo que me cuentan, cuando me fui dijo quién es esa chica. 'Es muy fina, la quiero conocer. Parece buena mina'. Textuales palabras", indicó.

Días antes de su muerte, El Diez pedía verla. "Me impactó mucho. Me dijeron varias veces, 'vení que le va a hacer bien Jaz, nos quedamos todos acá con vos'. Así le haces el aguante. Vení a que se maten un poco de risa", contó.

"El día que él falleció me dijo Vane, 'ayer estuvo todo el día preguntando por vos'. Yo estaba llevando a mi hija a la casa de una amiguita y me pareció muy fuerte. 'Sos la última mina en la que pensó Maradona', me impactó un montón eso", reveló.