El extraño motivo por el cual Iván de Pineda no usa redes sociales

Hoy a las 19 finalmente Iván de Pineda reestrena Pasapalabra en la pantalla de Telefe. Con motivo del gran desembarco del programa en el canal de las tres bochas, el modelo y conductor de TV estuvo como invitado en Cortá por Lozano y si bien, a lo largo de los años se lo ha destacado por ser muy reservado de su vida privada, reveló algunos datos de él.

"Me divierto con este formato, aprendo y siempre, cuando termina el programa, nos llevamos algo a casa, ya sea porque aprendimos o anécdota", señaló al aire sobre su ciclo televisivo.

Curiosa, Verónica Lozano quiso saber el motivo por el cual no tiene redes sociales. "Es extraño. No me tienta. Es que no sabría que mostrar porque soy bastante aburrido, me parece", confesó él. "Aprovecho ese tiempo en otras cosas. Lo sé por muchas personas que se trabaja y se le dedica tiempo. ¿La mopa de canje? Eso me lo compré en pandemia para limpiar los pisos", agregó entre risas.

En la pandemia debió bajar un cambio y contó que leyó casi un libro por día. "Venía con muchos viajes programados por trabajo y bajé el ritmo de golpe por razones lógicas. Así que me adapté, me empijamé, barba, dejé el perro al cuidado porque en casa lógicamente no lo podía tener ya que pesa 70 kilos y parado es más alto que yo”, contó.

"Me agarró en un momento por leer libros que había leído de chico como, El conde de Montecristo, algunos clásicos, muchas novelas, ensayos, cosas con nuevas propuestas que salieron en el marco de esta pandemia. Para entretener la mente y seguir", detalló acerca de sus pasatiempos en el encierro.