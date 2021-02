Revelan qué pasará con Morena Rial tras su polémica fiesta en plena pandemia

Morena Rial quedó en el ojo de la tormenta tras festejar su cumpleaños número 22 con una fiesta en Villa Carlos Paz. Al evento que se desarrolló en un salón en el que claramente no se respetó el distanciamiento social requerido por la pandemia de coronavirus, asistieron amigos y algunos integrantes del elenco de la obra en la que participa la mediática.

El productor de la obra, Pablo Sittoni, se comunicó con el programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece) y expresó: “Festejar el cumpleaños fue una barbaridad. Sé hizo fuera de Carlos Paz e imagino que iba a hacerse al aire libre, pero llovió y fueron adentro. Vamos a hisopar el elenco. Me preocupa y mucho lo sucedido, pero yo no tengo nada que ver. Vamos a tener una reunión y habrá consecuencias”.

Luego, sin comentaron en Intrusos, se decidió hisopar a Rodrigo Noya, ya que es el único integrante del elenco de La Mentirita que no tuvo Covid-19. El actor está aislado y este martes no participará de la función. Por el momento, More sí estará en escena, al igual que Freddy Villarreal, ya que ambos tuvieron la enfermedad y presentan anticuerpos. Más allá de la advertencia de sanciones del productor de la obra, en el ciclo de América mostraron un acta de constatación de la Superintendencia de Córdoba que dice que la fiesta respetaba el protocolo y que la banda en vivo estaba formada por familiares convivientes.

También hay tensiones en el elenco, ya que Iliana Calabró, que no asistió a la fiesta se mostró muy enojada con la realización de un evento de estas caracterísiticas en plena pandemia.

Recordemos también que el padre de la protagonista de este escándalo, también expresó su indignación. A través de su cuenta de Twitter, Jorge Rial manifestó: “Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado”.