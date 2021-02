Los detalles de la insólita carta documento que Nicole Neumann le envió a Ángel de Brito

La conflictiva relación mediática entre Ángel de Brito y Nicole Neumann suma un nuevo capítulo. En esta oportunidad, la modelo y panelista le envió una carta a documento al conductor de LAM por sus últimos dichos contra su persona.

"Fechada el 5 de febrero, a través de su representante legal Rafael Cuneo Libarona, Nicole le mando una carta a documento a Ángel de Brito y le pidió que se retracte en 48 horas por reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en contra suya", indicaron desde Intrusos, mostrando el documento que certifica que la modelo mandó a la figura de El Trece a la Justicia.

La furia de la rubia comenzó luego que Ángel publicara un fuerte tuit contra ella: "La que le decia 'muqui' de manera discriminatoria a Pampita ¿habla de maldad? en vez de "querer sacarse Lam de la cabeza" tendrías que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo para lucirte en un panel", luego de que la modelo le pida a su compañera, Karina Iavícoli, que se saque "la maldad de LAM".

Recordemos que el conductor habló en Hay que ver (El Nueve) y amplió su sus dichos, asegurando que su mensaje viene a colación de haberla tenido en su panel, sitio donde debutó en dicho rol, y afirmó que hoy no la volvería a convocar dado que "no aprendió nada", "no da para el rol que ocupa", "se la pasa hablando de ella", "no califica como periodista" que "su trabajo como panelista y conductora es pobre" y remató con un filoso mensaje : "y me aburre".

Cada una de esos dichos fueron incluidos en la carta a documento con la que Nicole lo llevó a la Justicia. En dicho documento jurídico, el letrado le pedía que se retracte en 48 horas. Si bien el plazo para "retractarse" es estricto, recordemos que Ángel está de vacaciones y totalmente desconectado. "No creemos que le haya llegado al lugar donde está descansando y si llegó a su casa nadie la recibió muchachos, asi que...", concluyó Pallares.