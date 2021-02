Kendall Jenner lo apuesta todo con un atuendo de verano

Kendall Jenner es una modelo, empresaria y personalidad de la televisión que ha adquirido popularidad desde el 2007 por participar en el reality show familiar "Keeping Up with the Kardashians". Gracias a su talento es una de las mujeres más seguidas en redes sociales.

La oriunda de Los Ángeles, durante los últimos días ha compartido imágenes donde promociona uno de sus nuevos productos: una crema dental. Se la puede ver desde el baño y frente al espejo mientas realiza su rutina de belleza.

Durante las últimas semanas la modelo de 25 años se dio unas merecidas vacaciones junto a su hermana Kylie Jenner. Esta vez decidieron disfrutar del clima de Jalisco , México y se hospedaron en un lujoso hotel de la zona. Desde ese lugar mágico compartieron contenido multimedia para enamorar a sus seguidores.

En las últimas horas Kendall compartió historias en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus fanáticos. En las mismas se la puede ver a la norteamericana desbordando hermosura luciendo un atuendo de verano compuesto por un pantalón sport y un bañador azul.

Como era de esperarse la publicación de la integrante del clan Kardashian conquistó el corazón de millones de seguidores quienes quedaron cada vez más enamorados con la belleza de esta modelo