The Weeknd compartió imágenes inéditas luego de su show en el Super Bowl LV

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por su nombre artístico The Weeknd, es un cantante, compositor y productor canadiense, que es dueño de un brillante talento y de una voz sumamente cautivadora que a diario suma más seguidores en todas partes del mundo que viven elogiando todo lo que hace el artista.

A finales del año pasado fue noticia mundial al no recibir ninguna nominación a los próximos premios Grammys 2021. La gala de ceremonia tiene como fecha pautada el domingo 14 de marzo. En tanto que al conocer esta noticia, el intérprete de la canción "I Feel It Coming" afirmó a través de su cuenta de Twitter que "Collaboratively planning a performance for weeks to not being invited? In my opinion zero nominations = you’re not invited!" (¿Planear colaborativamente una actuación durante semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones = ¡no estás invitado!).

En cuanto a lo musical es The Weeknd es constantemente convocado por diferentes artistas para realizar varias colaboraciones y versiones remix que al poco tiempo se convierten en virales. Un claro ejemplo de ello es su participación en la versión alternativa del tema musical de Maluma llamado "Hawái". En esta canción se escucha al famoso canadiense cantar en español, demostrando así el gran talento que tiene.

Por su parte actualmente el talentoso artista está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Es que anoche estuvo encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LV. Sin lugar a dudas estuvo a la altura del evento ya que su presentación fue magnífica deslumbrando a todos los presentes y a millones de televidentes de todas partes del mundo.

Finalmente luego de terminar su espectacular presentación, The Weeknd compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde se lo puede ver arriba de un carrito recorriendo las inmediaciones del estadio y fumando un habano. Sin embargo lo que más resalta en la imagen es la gran sonrisa que posee luego de dar uno de los espectáculos más grandes de su carrera.