La inesperada revelación de Alejandra Maglietti tras la muerte del Morro García

La reciente partida del futbolista Morro García conmocionó a miles de personas. No sólo sus fanáticos se impactaron con la noticia sino también diversas figuras de la farándula que lamentaron su muerte en las redes. Una de ellas fue Alejandra Maglietti, quien aprovechó el momento para contar una experiencia personal y reflexionar en su cuenta de Twitter.

"La depresión no tiene una apariencia universal, tiene que dejar de ser tabú: hay personas que necesitan dormir mucho, otras que no pueden. Hay quienes necesitan hablar y otras que no pueden hablar. Hay quienes están con una sonrisa igual y otros que lloran...", comenzó su relato en la red social del pajarito.

"Algunas personas comen más, a otros se les cierra el apetito. No se manifiesta en todos de la misma manera. Hablemos de salud mental y dejemos de tener prejuicios", agregó.

"Las personas no simulan sufrir depresión, simulan estar bien cuando no lo están. Sonríen cuando viven un infierno. Intentan dar palabras de aliento a los demás porque saben que lo es no sentir nada. Intentan hacer reír a los demás", continuó en otro mensaje.

La publicación recibió miles de likes y centenas de comentarios. Uno de los internautas reconoció que todo lo que ella describía en es exactamente lo que le pasa, ante ese mensaje, la panelista de Bendita reveló: "No te preocupes, a mi también y la verdad es que lucho contra la ansiedad y la angustia todos los días desde hace años. Antes no le podía poner ni nombre. Antes me daba vergüenza porque te juzgan, pero creo que es mejor contarlo, quizás ayudo a alguien".