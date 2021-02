Cinthia Fernández será candidata a diputada y ni sus compañeras de LAM la tomaron en serio

La relación entre farándula y espectáculo cuenta con unos cuantos antecedentes en la historia nacional. Y ahora, tras algunas versiones, hay una nueva aspirante a una banca salida directamente de la cantera mediática. Se trata de Cinthia Fernández, quien confirmó este lunes en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) que participará en las próximas elecciones legislativas como candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires.

“La propuesta fue hace cinco meses, en el mismo partido que Amalia (Granata). Yo entiendo que no tengo una formación política pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y está ahí por ser ‘familiar de’. (Marcos) Di Palma fue diputado y no tiene título. Siempre son más duros con las mujeres. A Amalia la mataron y mirala hoy. Su posición frente a la visión política fue siempre desde el sentido común”, expresó Cinthia.

La panelista será candidata por el partido UNITE, y ni bien lo reveló en el magazine televisivo sus propias compañeras se rieron en su cara. De hecho, Andrea Taboada replicó asombrada: "Esperá, ¿lo estás diciendo en serio?", a lo que Cinthia contestó categórica mirándola tanto a Taboada como al resto de las angelitas: "Sí, ¿por qué se ríen?".

Más tarde, Fernández se refirió al perfil que le dará a su lineamiento de acción en la política, comentando que trabajará sobre temáticas como inseguridad y delincuencia. También aseguró que buscará que la familia sea el eje medular de su propuesta. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, la ley de adopción y demás. Yo sé que la política es integral y se tratan todos los temas pero este sería mi enfoque”, detalló.

De esta manera, Cinthia cristaliza aquello que mencionó en julio del año pasado, cuando expresó que la gente del partido UNITE le había acercado una propuesta. ¿Logrará esa agrupación colocar a la panelista en una banca como sucedió con Granata? Será cuestión de esperar.