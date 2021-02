Juariu enseñó la cicatriz que le dejó el cáncer de mama con un claro mensaje

En los últimos días, Vicky Braier -o más conocida como Juariu- abrió su corazón en Vino para vos, ciclo conducido por Tomás Dente en Canal KZO y emocionó a todos al hablar sobre su lucha contra el cáncer. La panelista de Bendita reveló al aire que luego de descubrir mientras se bañaba que tenía un pequeño bulto acudió al médico y a la semana la operaron.

Ahora, aprovechando la llegada que tiene en las redes sociales, la instagramer compartió una fotografía en bikini donde enseñó la cicatriz que le dejó la cirugía que le realizaron. A la instantánea la acompañó con un claro mensaje en donde hizo hincapié en la importancia de un examen precoz.

"Siempre que veo una campaña de concientización sobre el cáncer me siento parte inmediatamente", comenzó su relato en Instagram. "Por mi historia, porque tal vez te falta ese empujón y pueda ayudar a alguien a tomar la iniciativa y despertar la inquietud de hacerse los chequeos que son fundamentales para darle batalla. También para llevarles a los que van a empezar un tratamiento un mensaje positivo de fuerza, de que se puede", continuó.

"No le tengamos miedo, que no nos paralice escuchar el diagnóstico. Hoy después de todo lo atravesado cuando hablo del cáncer me hace bien. Al contrario de angustiarme, porque me trae a tierra, me hace pensar en lo que realmente importa, me conecta con mi parte más real", aseguró.

"Entonces cada vez que veo una campaña siempre voy a estar, siempre voy a poner mi voz para que aunque sea a una sola persona le despierte la inquietud. Si logro eso, ya soy feliz", cerró la publicación que cosechó un sinfín de comentarios de apoyo.