Karol G lo apuesta todo y se gana los elogios por parte de sus fans

La cantautora colombiana de 29 años Carolina Giraldo Navarro mejor conocida en el mundo artístico como Karol G es una de las artistas más influyentes dentro del género pues durante los últimos años su talento ha ayudado a posicionar sus temas entre los más escuchados del momento por este motivo una extensa lista de seguidores.

Hace pocos días Karol G se confesó con Nicky Jam en una entrevista para el programa “The Rockstar” y habló de sus sueños y expresó “Me sueño siendo la mala horrible de una película”, agregó “Yo espero el día de mañana tener mi familia, ser mamá y poder retirarme un tiempo de la música estando clara de que van a haber otros negocios que van a respaldarme”.

Por otra parte la intérprete del tema “Tusa” aclaro la historia qué hay detrás de su exitoso tema “Bichota” y confesó que fue una palabra que le escucho a Anuel, de ahí nació la idea de hacer un tema que se llamara así, subrayó “En realidad el sentido de la canción es para que todo mundo se siente como se tiene que sentir”.

Recientemente la cantante colombiana compartió en su perfil oficial en Instagram una instantánea donde presume toda su belleza, esta vez Karol lo apuesta todo desde el desierto y se lleva todos los elogios por parte de sus fans, en esta oportunidad la cantante agregó el siguiente texto a su postal “Bebe, manda el LOCATION”.

Los elogios no se hicieron esperar y entre la extensa lista de comentarios destacan: “Que bonita eres!!!!💚💚💚”, “Creo que no estoy preparada pa lo que se viene 🔥🔥❤️”, “Hola mi amor hermoso, ya te la mando bebe ♥️”, “LA MEJOR DEL GÉNERO URBANO”. No cabe la menor duda que este material ha contado con la aprobación de sus fans, pues con pocas horas de publicación ya casi supera la barrera de los 3 millones de “Me gusta”.