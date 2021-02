Ataque en el country: Yanina Latorre denunciará a su vecina

Yanina Latorre acaba de llegar a la Argentina tras sus vacaciones en Miami. Pero rápidamente protagonizó un nuevo escándalo al comenzar una guerra judicial contra una de sus vecinas a causa del ataque que Toto, su caniche, sufrió por parte de otro perro.

Aislada en su casa por el viaje que realizó al exterior, la panelista de Los Ángeles de la Mañana grabó algunos videos que compartió en Instagram, y allí reveló el nuevo conflicto que tiene con una mujer del barrio privado en el que vive junto a su familia.

"Todavía no me pelee con nadie, pero tengo una calentura con una vecina que me llevan los mil demonios", expresó Yanina en un breve video. Luego, añadió: "Voy a ampliar de esto mañana, tremendo".

"Contá a quién querés denunciar. Me quedé con la duda", solicitó uno de sus seguidores, y esta brindó más detalles de su conflicto. "A una vecina. Mañana me ocupo del tema", respondió.

Finalmente, Latorre reveló lo que le sucedió a su mascota. "El perro de mi vecina atacó a Toto. Casi lo mata. Estoy que me llevan los demonios", escribió la mediática.

"Pobre Toto, no saben lo que es. Una laucha. Voy a matar a mi vecina", expresó indignada la esposa de Diego Latorre, para luego retomar el hilo de sus anécdotas sobre el viaje que hizo a los Estados Unidos.