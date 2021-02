Alarma en América: conductora estrella da positivo de Covid-19

Cada vez son más los famosos contagiados de coronavirus. Este sábado a la tarde Soledad Fandiño comunicó que dio positivo en sus redes sociales.

"Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo". Mediante una historia de su cuenta de Instagram, la actriz y conductora indicó: "Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos entre todos".

Confirmada la noticia, la producción de los programas que Fandiño conduce en América ya habrían encontrado un plan de contingencia para hacerle frente a su ausencia. Según publicó La Nación, esta noche, en Santo Sábado, la actriz no tendrá reemplazante, y al frente de la conducción quedará solo su compañero Guillermo "Pelado" López. Por su parte, el domingo a las 22, en Santo Especial, López contará con la colaboración de Gabriel Schultz.

Recordemos que Milo, el hijo que la actriz tuvo con el cantante de Calle 13, René Pérez, se encuentra desde fines de diciembre junto a su padre. "Yo consideraba que lo mejor era que viera a su papá, porque estuvo todo el tiempo conmigo. Entonces decidimos que se fuera a Puerto Rico para las Fiestas, aunque siempre con el miedo de que cierren las fronteras. Confié en los sentimientos y en lo que era necesario para mi hijo, que tiene una sabiduría tremenda y me respondió: ‘Toca, toca la suerte loca’", contó Fandiño hace algunas semanas a la revista Gente.