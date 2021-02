Preocupa la salud de Karina Gao: embarazada de 6 meses, con coronavirus y en coma

Karina Gao, la cocinera del ciclo que conduce Florencia Peña se encuentra internada hace más de una semana con coronavirus. La integrante de Flor de equipo empeoró en las últimas horas y reveló que iba a ser inducida a un coma farmacológico.

La cocinera china utilizó su ceunta de Instagram para detallar su estado de salud. El jueves Gao contó que fue trasladada a terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi, pero el viernes su estado se complicó y escribió un fuerte mensaje.

"Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos 5 años. Qué casualidad que esta semana cumplimos 5 de Mon Petit", escribió Karina.

Luego le hizo un pedido muy especial a sus seguidores: "Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar".

"Recen por favor por mí", pidió. Recordemos que Gao está embarazada de seis meses de su tercer hijo.