La preocupación de Ulises Bueno por la salud de su hija de 11 años

El Covid-19 es una enfermedad que afecta a grandes y chicos, más allá de su edad, todos pueden contagiarse. De hecho, la hija de Ulises Bueno, Alma de 11 años, está atravesando el coronavirus aislada en su casa.

Fue el cantante tropical quien comentó estar muy preocupado por la salud de la nena y dio detalles sobre la delicada situación. "La tenemos ahí cuidada. Está atravesando esta situación y tiene que estar encerradita", afirmó.

Además, reveló que tras cinco años de relación finalmente presentó a su pareja. Sin embargo, todavía su hija no pudo conocerla porque justo le habían diagnosticado la enfermedad y tuvo que aislarse.

Y se despidió refiriéndose a su romance. "Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”.

Consultado por la señorita en cuestión, el cuartetero prefirió guardarse la información y expresó: "No puedo decir el nombre porque no le voy a cag...r la vida".

Sin embargo, días atrás Ángel de Brito adelantó que la flamante pareja sería la bailarina y actriz Rocío Pardo y, durante las últimas horas, Pablo Layús confirmó tal información.