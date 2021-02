La foto de Karol G con un peluche que se llevó todas las miradas

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida en el mundo artístico cómo Karol G, se ha convertido en una de las artistas más influyentes del género urbano, su carrera llegó a la fama con el tema “Amor de dos” junto con Nicky Jam, desde ese momento su carrera ha sido imparable, por este motivo sus temas se encuentran entre los más escuchados del momento.

Durante los últimos años Karol se ha convertido en sinónimo de éxito, pues cada uno de sus temas logran impactar significativamente el género y apoderarse del corazón de millones de seguidores alrededor del mundo, esto se debe a que cuenta con una melodiosa voz, convirtiéndose en una de las artistas latinas más escuchadas del momento.

El profesionalismo y la excelencia de la cantante colombiana se ha visto reflejado a finales del 2020 cuando lanzó su tema "Bichota", este sencillo cuenta con 526 millones de visualizaciones en YouTube, de esta forma tan particular la novia de Anuel demuestra que es una de las artistas más fuertes del género urbano, uno de sus temas más recientes es el single titulado “Miedito o qué?" de Ovy On The Drums.

Recientemente la intérprete del tema "Ay, dios mío!" ha recordado un TBT que ha paralizado las redes sociales, la imagen a la que se hace referencia fue compartida a través de su perfil oficial en Instagram, en el material se puede apreciar que la novia de Anuel presumen su belleza al omitir sus prendas mientras se cubrió solo con un peluche, esta imagen dejó poco a la imaginación, ya que quedó en evidencia la tonificada silueta de la intérprete del tema “Culpables”.

Cómo era de esperarse la foto de la intérprete del tema “Secreto”. rápidamente causó sensación a través de redes sociales y millones de sus seguidores se manifestaron dando like y dejando cientos de comentarios entre los cuales destacan: “Tengo el@mismo oso lo amo”, “En estas fotos se ve a Karol en su vestidor con un oso de peluche gigante”, “Anuel tiró la foto?”.