El gesto de Jorge Rial hacia un ex Intrusos que sorprendió a todos

La noticia de la renuncia de Jorge Rial a Intrusos continúa teniendo repercusiones mediáticas Ahora fue Héctor Rossi, ex locutor del ciclo de chimentos, quien compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida. El ex integrante del programa le dedicó una serie de tuits al conductor y reveló un gesto que tuvo con él.

"La partida de @rialjorge de @Intrusos me genera alta nostalgia. Posta. Hoy lo vi explicando su sensación de ciclo cumplido y de querer probar otros desafíos. Lo felicito. En mi caso particular @Intrusos fue mi casa durante 13 años. Mucha gente me conoce por haber sido su voz", expresó Rossi.

"Nunca voy a olvidar las oportunidades que @AmericaTV , la producción y el mismísimo @rialjorge me dieron. Hay dos que son muy importantes y quiero contarles. El rol del locutor en off con ese ida y vuelta con el conductor, tuvo que ver mucho con la generosidad de Jorge de pedir micrófono abierto todo el tiempo para el locutor", explicó.

"Yo lo aproveché, claro. Pero si el tipo no lo hubiera pedido, jamás habrían escuchado mis comentarios", luego, remarcó. "Y el otro gesto, el más importante. Cuando mi papá tuvo un ACV, uno de los primeros llamados que recibí fue el de Jorge Rial, que no solo me acompañó desde su palabra, sino que me dio una mano gigante con la internación y todo lo que vino después. Incluso la posibilidad de conocer a Mariana Lestelle que tan bien pudo acompañarme en el doloroso momento de acompañar a un padre a morir", recordó.

"Por eso y miles de cosas más, Intrusos y Jorge Rial en mi vida profesional, y personal, estarán siempre en mi corazón. Jorge querido, te deseo lo mejor con #TVNostra y también a mis compañeros de Intrusos con lo que venga o siga", manifestó.

"Algo más.... Hice una cuenta rápida, y en 13 años dije más o menos 3200 veces JORGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL, lo que significa que nunca mencioné a nadie tantas veces en mi vida.... je ¡Felicidades y éxitos!", concluyó Héctor Rossi.