Bomba de Ángel de Brito: anunció la renuncia de otro integrante de Intrusos

Ángel de Brito reveló la charla que tuvo con Rodrigo Lussich, quien le aseguró que tiene intenciones de abandonar Intrusos tras la salida de Jorge Rial.

El periodista lanzó la bomba en medio de una charla distendida con Marina Calabró. El conductor de El Trece le preguntó a la periodista sobre quién debe ser el remplazo del histórico conductor del programa de América. "Para mi, Intrusos tiene que mantenerse lo más fiel a su esencia y sus caras, su identidad. El candidato natural es Adrián Pallares, y en dupla con Rodrigo me parece buenísimo porque se complementan bien", indicó la integrante de Lanata sin filtro.

"No, pero a mi Lussich me dijo que se va", lanzó el de Brito, y añadió: "Me dijo que si Rial se iba, él se iba". Luego, disparó: "Él había arreglado contrato para trabajar con Rial, y me dijo que no le interesaba estar con otro conductor, yo estoy de acuerdo".

Calabró sostuvo que la opinión del periodista uruguayo posiblemente sea ante la posibilidad de que venga alguien de afuera del programa a quedarse con el puesto más importante, aunque también aseguró que cree que no se quedará si Horacio Cabak es el sucesor de Jorge.

“Tienen que conducir ellos dos. No hay mejor futuro para Intrusos que Pallares-Lussich”, sostuvo Calabró.

Cuando la panelista Nancy Duré lanzó la posibilidad de que sea Viviana Canosa quien llegue a la conducción del programa de chimentos, Ángel fue letal: "¿Quién va a querer trabajar con Canosa? Por favor, no es la oferta más tentadora".

Recordemos que Lussich llegó a Intrusos en marzo de 2020, tras los cambios que hubo en Confrontados, ciclo que él conducía en El Nueve. Rápidamente, inauguró su sección de Los Escandalones y ganó gran popularidad junto con sus muletillas, a punto tal que estrenó su propio programa propio, El show de Los Escandalone.