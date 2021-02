¿No será mucho? Revelan cuánto cobran los famosos de Masterchef Celebrity 2

Este miércoles, Marina Calabró reveló en el programa "Lanata sin filtro", los cachets que cobran los integrantes del reality MasterChef Celebrity 2, que apuesta a repetir el éxito de la primera edición, que se convirtió en el programa con más rating durante la compleja temporada de 2020.

"Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: no sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos", comentó Calabró. "Es una fortuna, "¿no les parece mucha plata?", deslizó la periodista en diálogo con sus compañeros.

Luego agregó que otra fuente le contó que ningún participante cobró o cobrará medio millón de pesos en el popular certamen gastronómico. Y ese informante indicó que lo máximo que ha cobrado una figura en MasterChef Celebrity son 300 mil pesos por mes.

Recordemos que, entre los confirmados para esta segunda temporada son los siguientes: Carmen Barbieri (aunque habrá que esperar su evolución ya que actualmente está en terapia intensiva por un cuadro de Covid-10), Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani “La Chepi”, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O’Donnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Alex Caniggia, Hernán “El Loco” Montenegro, Georgina Barbarossa y Claudia Fontán.