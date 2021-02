Danna Paola atraviesa un difícil momento por la llegada de San Valentín

Danna Paola está teniendo un presente brillante ya que no solo le fue bien el año pasado en la actuación sino también en la música donde sus canciones se están escuchando en todo el planeta. Esto principalmente se debe a ella es dueña de un brillante talento y de una cautivadora voz que a diario cosecha seguidores en todas partes.

Asimismo a mediados del 2020 lanzó junto a Sebastián Yatra la canción "No bailes sola" que hasta el momento cuenta con más de 62 millones de reproducciones en Youtube. Además gracias a ello participó en grandes colaboraciones del género urbano. Y finalmente en el último mes del año lanzó el álbum "KO".

Por su parte, no todo es color de rosa, ya que durante todo el 2020 se habló de los rumores de que la cantante mexicana fue el motivo de la separación del famoso colombiano con la argentina, Tini Stoessel. Por lo que esas versiones hasta el día de hoy cobran vigencia con cada reacción de la azteca ante alguna publicación de Yatra.

En tanto que esta gran popularidad que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee como así también todo lo que publica en sus perfiles.

Por otra parte, hace un par de horas atrás, la hermosa mexicana compartió una imagen de ella en su cuenta de Instagram donde se la puede ver con un look muy cautivador y con un mensaje que sorprendió a todos. El mismo dice: "Hola febrero... ☘️ espero no me falles este San Valentín. Gracias". A lo que hace alusión a que le preocupa pasar sola el día de los enamorados. Sin embargo dicha foto tuvo más de un millón de propuestas de sus fans.