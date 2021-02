Marcelo Polino se despachó contra Jorge Lanata por el motivo menos pensado

Si hay algo por lo que se lo caracteriza a Marcelo Polino es por no tener reparos al momento de decir lo que piensa. El reconocido periodista opina sobre todo y todos sin ningún tipo de filtro y de ser necesario, le hace frente a quien sea. Su ácido humor es una suerte de marca personal.

Ahora, en su programa Polino Auténtico, que sale al aire por Radio Mitre, el comunicador no se quedó callado y expresó su bronca con un conocido conductor argentino. ¿El motivo? Desde hace un tiempo, el ciclo radial no sólo se puede escuchar sino que también el público puede ver lo que ocurre en el estudio porque se transmite por la página web de Mitre HD. Jorge Lanata sacó algunos artefactos de la radio y esto hizo estallar a Polino.

“Hemos entrado en guerra con un compañero de la radio", señaló. "Como pueden ver estamos saliendo mal iluminados, sin luz ¡Ahora nos van a ver cómo realmente somos!”, agregó fiel a su estilo.

"Según me informa la producción, el señor Jorge Lanata se llevó nuestras luces, y no nos importa el motivo, lo único que nos interesa es que ya no las tenemos más", explicó indignado. "¡Me da bronca! ¡Yo necesito mis luces! Me hubiera traído un velador de mi casa, pero me enteré cuando entré acá", agregó pasándole factura al conductor de PPT.

No es la primera vez que Polino utiliza su espacio en la radio para expresar algo que le molesta o preocupa. Recientemente confesó que le tiene miedo al coronavirus. "La verdad que estoy asustado. Es la primera vez, en todo este tiempo, que al tenerlo tan cercano como que me da miedo", reconoció cuando se encontraba hablando del contagio de Carmen Barbieri.