El humorista Carlos Sánchez se encuentra internado en terapia intensiva "peleando por su vida"

Carlos Sánchez se encuentra atravesando un crítico momento en su vida. El periodista Gustavo Méndez confirmó que el actor y humorista se encuentra internado en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi.

"Carlos Sánchez está luchando por su vida me lo confirman desde su círculo más íntimo. El humorista se encuentra en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi. ¡Fuerza Carlos!", escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Recordemos que en 2010, Sánchez fue diagnosticado con cáncer. La enfermedad comenzó en su riñón y tras unos meses le comunicaron la triste noticia de que se había propagado. Los médicos le explicaron que el cáncer había hecho metástasis en el hígado, páncreas y en dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera.

El humorista volvió a realizarse tratamientos. "Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena", explicó el artista en una entrevista que brindó para Teleshow en 2019.

"Comparado a lo que tenía antes, ahora lo que tengo es un forúnculo. La verdad es que estoy muy bien. ¡Estoy bárbaro!", celebró quien hace más de diez años viene luchando contra esta dura enfermedad.

Sánchez lleva más de 30 años de carrera como humorista. Trabajó con grandes figuras como Juan Alberto Badía, Susana Giménez, Juan Alberto Mateyko y Marcelo Tinelli.