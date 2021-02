Escándalo por Marla Grayson: ¿realmente existió el personaje interpretado por Rosamund Pike en "Descuida, yo te cuido"?

Rosamund Pike interpreta a Marla Grayson, una mujer fría y calculadora que tiene una agencia que cuida personas mayores, pero su verdadero fin de robarles su dinero y sus propiedades. Además de su estilo exquisito (descúbrelo en esta nota), en los últimos días surgió la polémica sobre la existencia de este personaje en la vida real y se podría decir que sí y no.

Marla Grayson no existió puntualmente, pero los hechos sí ocurren frecuentemente. "Hay muchos de estos guardianes depredadores que oran por personas vulnerables y ancianas, y en cierto modo los atrapan en estas tutela y básicamente desgarran su vida. Las verdaderas historias de su vida son realmente desgarradoras y horripilantes, así que desafortunadamente, sí, sucede", explicó uno de los guionistas.

Crédito foto: Instagram @mspike

La película de Netflix no se basa en una historia personal, pero está inspirada en algunos casos como el de April Parks, una mujer que fue condenada en 2019 por más de 100 cargos de perjurio, docenas de cargo de robo y explotación de ancianos y un cargo de crimen organizado.

¿Quién es Marla Grayson?

Rosamund Pike es la protagonista del film y le da vida a Marla Grayson, quien bajo una fachada de tutora legal de ancianos esconde una estafadora profesional. Su objetivo es robarles de manera despiadada y tiene como socia a Fran (Eiza González), quien también es su novia. La trama se centra en una de las víctimas que aparenta ser una abuela frágil, pero es más fuerte de lo que cree.

"Hay dos tipos de personas en este mundo: depredadores y presas. Leones y corderos. Me llamo Marla Grayson y no soy un cordero. Soy una leona”. Así se describe en la película, en la que utiliza trajes de color pastel y anteojos oscuros de diseño.

Crédito foto: Instagram @eizagonzalez

La brillante interpretación de Rosamund Pike

En 2014, Rosamund Pike protagonizó "Perdida" un excelente thriller junto a Ben Affleck y ahora llegó con "Descuida, yo te cuido", dirigida y escrita por J. Blakeson, una comedia negra en la que también hace gala del sarcasmo que tan bien le sale.

"J tuvo la idea al leer un artículo periodístico sobre la explotación de los tutores de ancianos y enseguida descubrió que allí había una historia. Cuando leí el guión le dije que Marla era el personaje femenino más fascinante que me habían ofrecido en años”, dijo Pike en una entrevista a Vogue.