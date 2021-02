Todo sobre Paramount Plus: la nueva plataforma que tendrá sagas como El Padrino y Star Trek

El mercado del streaming se sigue expandiendo y cada vez son más las plataformas que se suman a esta modalidad. A días del lanzamiento mundial de Paramount Plus, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



¿Cuánto costará y qué contenidos se podrán ver? A continuación, toda la información sobre la nueva plataforma de streaming.

Paramount Plus, una nueva opción para contenidos streaming

¿Cuándo sale?

De acuerdo con la información compartida por ViacomCBS, la gran fecha para anotar en el calendario es el 4 de marzo.



No obstante, al igual que con otros lanzamientos similares, la aparición de Paramount Plus a lo largo del mundo se irá dando de manera gradual.



El día en cuestión se dará su salida en Estados Unidos, Canadá y en 18 países de América Latina, entre ellos, Argentina.



También se sabe que el 25 de marzo llegará a varios de los países nórdicos y que en Australia deberán esperar hasta fin de año.



¿Qué pasa con el resto de Europa y los otros continentes? Aún no se sabe nada al respecto.

Precio.

Todo parece indicar que el costo de suscripción que tendrá Paramount Plus será el mismo que el que tiene actualmente CBS All Access, el servicio estadounidense que esta plataforma viene a reemplazar.



La misma tiene dos valores: 5,99 dólares por mes en su versión con publicidad, y USD 9,99 en la versión libre de anuncios.





Contenidos.

El lanzamiento de Paramount Plus implica una buena noticia ante todo por la riqueza del catálogo que pondrá a disposición de sus suscriptores.



En el mismo se podrá encontrar contenido de Paramount Pictures, CBS, Comedy Central, MTV y Nickelodeon. En otras palabras, habrá opciones para todos los gustos, para todos los públicos y todas las edades.



¿Cuáles son los más destacados? Estará la saga de El Padrino y también The Offer, que es una película que narra la gestación de la obra maestra de Francis Ford Coppola.



Además, se podrá ver la saga de Star Trek, series famosas como El Cuento de la Criada y otras de animación como Bob Esponja, entre muchas otras. Al mismo tiempo, se espera que esta plataforma también genere su propio contenido original.



En la actualidad, algunas de las obras en cuestión forman parte del catálogo de otras plataformas. Por este motivo, es probable que haya que esperar que finalicen los vínculos de los derechos para que pasen a formar parte de Paramount Plus. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que los contenidos varíen en función de los distintos países.

Competencia.

Por más que la forma de consumir contenido audiovisual sea favorable a la aparición de productos como éste, Paramount Plus no la tendrá nada fácil.

Tendrá que hacerse su propio espacio entre gigantes del segmento como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus.

Como si fuera poco, la de Paramount no es la única novedad en este aspecto para lo que queda del 2021, ya que para mediados de año se espera la llegada de HBO Max.