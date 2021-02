¡Por fin lo sabremos! El creador de Los Simpson nos cuenta dónde está Springfield realmente

Después de más de 32 temporadas que Los Simpson llevan al aire, finalmente se dio a conocer que Disney compró Fox (ahora llamado Star) y podría seguir la producción de esta famosa familia amarilla.



Pero eso no es todo. Ahora su creador, Matt Groening, resolvió una de las grandes incertidumbres de los fanáticos y contó dónde está verdaderamente Springfield, la ciudad de la gran familia.

Cabe recordar que en Estados Unidos hay más de 35 ciudades bajo el nombre de Springfield y para Groening fue un detalle muy particular. Por ello es que decidió que la creación de una “familia normal” se encuentre en un lugar “normal” también con un nombre igual de común.

Groening, en una entrevista para The Smithsonian contó detalles exclusivos de dónde queda esa imaginaria ciudad de Springfield y se puede destacar que todo tiene un porqué: "El nombre Springfield se debe a Springfield, Oregón. La razón es que, cuando yo era niño, miraba la serie "Father Knows Best". Y esta sucedía en Springfield. Para mi era fascinante, porque me imaginaba que era la ciudad vecina de Portland, mi ciudad natal".



También agregó: "Cuando crecí me di cuenta de que era un nombre ficticio. También supe que Springfield era uno de los nombres más comunes para una ciudad en Estados Unidos. Y cuándo hice la serie pensé que podría ser un éxito y todos pensarían que se trataría de su Springfield".

Finalmente, ahora sí todos saben donde queda la ciudad de Los Simpson y el porqué de su elección según su creador.

