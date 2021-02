Le preguntaron a Karina Jelinek por la condena a Leonardo Fariña y ella respondió fiel a su estilo

La condena al empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión, así como también una sentencia que determinó penas para varios de los que estuvieron involucrados en la causa conocida como "La ruta del dinero K", captó gran atención en los medios y en la opinión pública. Entre los condenados, aparece el mediático valijero Leonardo Fariña, quien fue esposo de Karina Jelinek.

La modelo se refirió por primera vez a la condena de quien fue su marido entre 2011 y 2014. El divorcio de ambos se produjo tras la vinculación de Fariña a Baéz por la operación de lavado 55 millones de dólares provenientes de la corrupción.

Este jueves, en el programa Los ángeles de la mañana, el conductor Ángel De Brito se contactó con Jelinek telefónicamente y le preguntó por la pena de cinco años de cárcel a la que fue condenado su ex. "‘Hola, ¿cómo andás? ¿Te sonó el teléfono hoy?’”, contó que le dijo el conductor a la modelo.

Y ella, fiel a su estilo respondió: “¿Por? No estoy en la Argentina hace un tiempo ya. Ahí te contesto, estoy en clase de baile”. Luego, Karina se limitó a agregar: “Vi algo en Twitter, no tengo nada que decir al respecto. Hace diez años que no sé nada de él. Es algo que me provoca un mal recuerdo. Sos el único periodista que me escribe por este tema. No me gusta opinar de un ex, jamás. Ya pasó mucho tiempo. Yo tuve otros novios después de él. Imaginate”.

Finalmente, Jelinek contó que está viviendo en Miami y estudiando inglés. Sobre sus planes a futuro, comentó: “Estoy averiguando para alquilar un vientre. Quiero ser mamá. Cuando tenga más novedades ya te contaré, amore”.