Hernán Drago se animó a un radical cambio de look: “¿Y este quién es?”

Hernán Drago sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un radical cambio de look.En la imagen que compartio para su medio millón de seguidores se lo puede ver tiñó totalmente de gris. ·¿Y éste quién es? (Pista: no soy el abuelo de Heidi)·, escribió con mucho humor el modelo.

Hay que aclarar que el drástico cambio fue temporal, ya que se lo hizo solamente para una de sus interpretaciones en el programa Bienvenidos a bordo, donde todas las noches prepara una presentación en donde imita a algún cantante, en este caso, a Ricardo Montaner.

"Siempre trato de ser funcional para lo que se me contrata. La gente se divierte mucho y esto empezó con un juego televisivo. Empezamos con una peluca y no sé cuál es el techo de todo esto. Que sea lo que Dios quiera, con el afán de divertirnos y eso está buenísimo, la vida pasa por ese lado también. Mi profesión me lleva a esto, a hacer un programa muy sano, cuidado, para toda la familia y me toca ser una pata del programa que es esto. Lo voy a tener pensado este look para dentro de unos años", aclaró en una entrevista con Mitre Live.

Recordemos que en la última semana, el modelo, que está soltero desde su separación con Bárbara Cudich, había sido vinculado sentimentalmente con Celeste Muriega, la bailarina que también trabaja en el ciclo de entretenimientos de El Trece. “¿"Salís con Hernán Drago?", le preguntó de manera directa la periodista Andrea Taboada en el ciclo Los Ángeles de la Mañana. "Estoy en Carlos Paz con un presente hermoso...", le respondió para evadir la consulta. "No tengo mucha vida. De lunes a lunes estoy acá. Voy a Buenos Aires solamente los martes, que tengo descanso en el teatro. Y esos días aprovecho para grabar Bienvenidos a bordo y conducir Crónica Central", agregó.

Cuando le preguntaron si estaban evitando blanquear la relación por cuidar a los hijos de Drago, Muriega respondió con otra evasiva: "A mí me parece una gran persona, un gran padre, todo eso junto. No tenga idea de cómo abordaría él una situación así". También admitió que le parecía un hombre lindo.