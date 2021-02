Sergio Lapegüe explicó por qué decidió mostrar en las redes sociales su lucha contra el Covid-19

"Quería que la gente viera la actitud que yo estaba tomando frente a esto. Quería decirles que había que ponerle garra y actitud positiva para superar el Covid que me atacaba los pulmones", explicó Sergio Lapegüe en una charla exclusiva con el sitio Teleshow sobre su decisión de compartir en las redes sociales su lucha contra el coronavirus.

"Sigo haciendo kinesiología, caminata lenta, de cinco minutos a la mañana y cinco a la tarde, tratando de no agitarme", detalló el periodista que pasó 21 días internado por coronavirus, varios de los cuales en terapia intensiva.

Recordemos que Sergio, que es paciente de riesgo por ser asmático, contrajo la enfermedad durante sus vacaciones en Punta Cana y al regresar debió ser hospitalizado en el Sanatorio Juncal de Temperley. "Me interné un mediodía, pero a la noche la noticia empezó a salir en todos los medios. Recién al mediodía del día siguiente lo conté para aclarar que estaba bien. Me tomé un día para decidirlo. Pude hacerlo porque no estaba en terapia. Solo tenía Covid en el pulmón derecho", relató sobre el anuncio que hizo el 25 de enero.

Sin embargo, la señal de alarma llegaría cuando subió un video con un Helmet, que es un casco que funciona como un novedoso sistema para ayudarlo a respirar. "A mi me sorprendió cuando lo vi. Ya había pasado por otros respiradores y no mejoraba demasiado. Estaba en terapia intensiva y me lo pusieron. Entonces le pedí a alguien que estaba ahí, si me podía filmar con el Helmet, porque lo quería mostrar", contó el periodista.

Y detalló: “El video tuvo más de un millón de reproducciones en mi Instagram. Ademas sirvió para que mucha gente pregunte por el Helmet y médicos empiecen a explicar cómo funcionaba esa mascara que para mi era nueva y para la gente también. Después muchos sanatorios y hospitales la compraron para evitar la intubación en algunos casos”.

Finalmente, contó cómo organizó la logística para manejar sus redes sociales desde el sanatorio, "En un momento le pasé las claves de mi teléfono a mi esposa y ella me ayudaba a informar a la gente. Además, mi teléfono estaba derivado al de ella, que contestaba mensajes. Cuando estaba en terapia intensiva, no tenía oxígeno para hablar. Mi cuenta de Instagram siempre la manejé yo. En las historias solo retuiteaba mensajes de la gente, y posteaba cada tanto. Hice tres o cuatro en 21 días. No más, porque no tenía fuerza", recordó el periodista.