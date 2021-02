¡Otra predicción! Fox ahora es Star y Los Simpson ya lo habían anticipado

¡Los Simpson lo hicieron otra vez! Al listado de sus tantas predicciones ahora hay que sumar una nueva: se adelantaron 20 años a lo que fue la adquisición de Fox por parte de Disney. Si bien la referencia ya había sido descubierta, vuelve a estar en primer plano debido al nuevo nombre que presentan los canales: Star.



Desde que Disney compró Fox por la desorbitante cifra de 71 mil millones de dólares, se esperaba que una serie de cambios planteara modificaciones importantes en cuanto a lo ya conocido.

A casi 2 años de la operación, los canales de entretenimiento que Fox tenía en Latinoamérica reciben un nuevo nombre y ahora serán conocidos como Star Channel.

Una nueva predicción de Los Simpson, y van…

La referencia en sí es tan simple como contundente. Para los que quieran buscarla y verla por su cuenta, tiene lugar en uno de los episodios de la décima temporada: “Cuando se anhela una estrella”, también conocido como “Cuando criticas a una estrella”.



En dicho capítulo, Homero se ve envuelto en una trama que involucra a distintos famosos de Hollywood, entre ellos Alec Baldwin, Kim Basinger y Ron Howard.



En un momento, se puede observar un cartel con el logo de la 20th Century Fox (el episodio se estrenó en 1998) y que debajo del mismo dice “A division of Walt Disney Co”, haciendo alusión a que la marca era propiedad de la compañía Disney.



Podría decirse que, a esta altura, la aparición de nuevas predicciones en Los Simpson sorprende y a la vez no. Es que son tantas que el simple descubrimiento de una nueva ya no es tan novedoso como antes. Sin embargo, lo que se cumple con el tiempo es tan grande que el impacto igual se hace sentir.



Así se manifestaron algunos usuarios en redes sociales. En algunos de los mensajes, se puede observar una doble intención, comprendida por manifestar la sorpresa ante la aparición de una nueva predicción y también por expresar la tristeza ante la desaparición de la cadena Fox tal como se la conocía.

Bye Fox. Gracias Simpsons por espoilearnos 20 años antes este final. pic.twitter.com/V7QgkarvTF — Resiste un archivo (@resistearchivo) February 22, 2021

Fox: ¿cuáles son los nuevos nombres de los canales?

La nueva identidad de imagen ya había sido anunciada hace un par de meses, y finalmente llegó el momento en que se hizo realidad.

En un comunicado de prensa, Diego Lerner, el presidente de The Walt Disney Company Latin America manifestó que “Star continuará el legado de éxito de Fox ya consolidado desde hace muchos años y sumará, además, otras novedades relevantes”.



¿Cuál es el objetivo según Lerner? “Alcanzar con contenidos relevantes a todos los segmentos y audiencias en toda la gama del entretenimiento audiovisual”.

Para quienes aún estén un tanto desorbitados ante tanta novedad, a continuación compartimos un listado con todas las actualizaciones de los nombres de los canales: