La última predicción de Los Simpson: ¿se cumplió o no?

En los últimos años, Los Simpson se hicieron aún más famosos de lo que ya eran. ¿El motivo? Una serie de acontecimientos históricos que, mirando en el pasado de esta exitosa serie, hicieron pensar que la misma contenía una gran cantidad de predicciones. Ahora muchos se preguntan si la última de todas se cumplió o no. A continuación, te contamos de qué se trata.

Todo sobre la última predicción de Los Simpson

Aunque el final definitivo de la serie creada por Matt Groening parece cada vez más cerca, Los Simpson continúan y sus nuevos episodios siguen llegando a todas partes del mundo.



Uno de los clásicos de todas las temporadas es el capítulo dedicado a Noche de Brujas, conocido también como “La Casita del Terror”. En la última edición del mismo, estrenado en octubre del año pasado, se puede ver a Marge que le recuerda a Homero que tiene que ir a votar.



Homero va a la escuela primaria de Springfield y se debate por quién elegir, si por Joe Biden o Donald Trump. La cuestión es que, minutos más tarde, este entrañable personaje despierta y se descubre que todo fue un sueño.



¿En conclusión? No se presentó a votar. Homero no se preocupa mucho, ya que piensa que su ausencia no puede implicar grandes consecuencias. Sin embargo, la historia da un salto al futuro y nos ubica en el 20 de enero de este año, día en el cual tendría lugar la asunción del nuevo presidente.

Los Simpson: ¿el apocalipsis ya está entre nosotros?

Springfield es un caos. El apocalipsis llegó y hasta los cuatro jinetes se hacen presente en la ciudad inmortalizada por esta familia amarilla. El caos es total y las máquinas parecen tomar el poder, destruyendo algunos de los edificios más reconocidos de la serie.



Como si fuese poco, un huracán azota la ciudad y la destruye completamente. Todo esto, partiendo de la base de la gran cantidad de predicciones que se cumplieron en los últimos años, hizo que muchos fanáticos esperaran lo peor.



La buena noticia es que el 20 de enero de 2021 ya pasó y el apocalipsis (al parecer) no llegó. Sin embargo, la gravedad de los acontecimientos que tuvieron lugar en Estados Unidos a comienzos de año, con la invasión al Capitolio y con la resistencia de Donald Trump a abandonar el cargo, parecen darle una vez más la razón a Los Simpson.



Las últimas elecciones presidenciales desencadenaron una serie de situaciones que nadie jamás podría haber imaginado. ¿Qué opinan? ¿Se trata de una nueva predicción de Los Simpson? ¿O es simple coincidencia?