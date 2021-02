Mirtha Legrand reveló quiénes no la llamaron por su cumpleaños y le dio un filoso consejo a Cristina Fernández

Este martes, Mirtha Legrand cumplió 94 años y lo celebró en la casa de su hija Marcela Tinayre, rodeada de su familia y algunos amigos.

Fiel a su estilo frontal, "La Chiqui" comentó en diálogo con la prensa quienes la llamaron para saludarla por su cumpleaños, pero también mandó al frente a quienes no lo hicieron, incluyendo una figura clave del canal al que ella pertenece, El Trece.

“Me llamó Macri, Alberto no me llamó. Adrián Suar tampoco me llamó”., no dudó en revelar la conductora, dejando así en evidencia al actual Presidente y al Gerente de Programación de la señal en la que ella trabaja.

Además, en entrevista con Nosotros a la mañana (eltrece). Sandra Borghi le preguntó sobre la fórmula para llegar tan bien a los 94 años. A lo que Legrand respondió categórica: “Primero es tener salud, eso es lo más importante, y después tener ganas. Creo que era Federico Peralta Ramos que decía: ‘En la vida hay que ser gánico’, y es cierto, hay que tener ganas de todo”.

Y agregó: “Sobre todo disfrutar de la vida, y el trabajo. Hay que disfrutar de todo lo que la vida te da. La vida me dio mucho, me quitó también, pero me dio mucho”.

Por otro lado, este miércoles en diálogo con Alfredo Leuco por LN+, la diva se refirió su vuelta a la televisión, y aseguró que volverá pronto a la televisión para conducir los legendarios almuerzos de los domingos, aunque lo hará solamente en dos programas por mes.

Además, Legrand habló de la actualidad del país y cuando Leuco le preguntó: "Hoy si tuviera a Cristina (Fernández) en la mesa, qué le diría", Mirtha no dudó en expresar su filoso consejo: "Le diría que baje un poco el copete un poco, que no sea tan avasallante. Que sea más honesta, más humilde, que no se lleve por delante a todo el mundo. Que ella no maneja el país, que hay un Presidente, que lo deje actuar".

Finalmente, cuando el conductor la consultó sobre las preocupaciones que le transmite la gente, "La Chiqui" respondió: "Que no les alcanza la plata, así de simple. La clase media está desapareciendo, o ya desapareció. Es una lástima".