Contundente descargo de Charlotte Caniggia tras la filtración de un repudiable chat: "Desgraciados, quieren ensuciar mi imagen"

Charlotte Caniggia compartió en las últimas horas una selfie a través de sus stories de Instagram y recibió un comentario que no le gustó. "Horribles esas pestañas, ¿no te das cuenta de que se te nota el pegamento? Cerrás los ojos y se sube una parte pero la otra no", le contestó una de sus seguidoras.

Si bien la mujer no fue nada amable, la mediática no dudó en redoblar la apuesta. "Horrible tu culo todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable", le contestó la mediática.

Para luego continuar con una catarata de insultos y racistas. "Sos una villera envidiosa. Andá, gorda sucia. Que te pise un tren. Ah no, ya tu vida es una mierda porque naciste pobre", sentenció.

Al enterarse de que Ángel de Brito había viralizado los chats en Twitter, Charlotte hizo un descargo a través de sus redes sociales y, en vez de hacer un mea culpa, apuntó fuerte contra la prensa por dar a conocer la conversación privada.

"O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada. Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más", afirmó, muy enojada.

Y se despidió redoblando la apuesta, mostrándose súper contundente contra los haters: "Ser famoso significa ser un ser humano más. Basta de gente que critica e insulta entrando a mi perfil. Si no les gusta algo no pongan follow, ni critiquen la opinión... La opinión métansela en el cul...".