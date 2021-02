Luis Brandoni se refirió a la "vacunación vip" y destruyó a Santiago Cafiero

Tras recibir el alta médica de su internación por su cuadro de coronavirus, el actor Luis Brandoni está animado y con ganas de volver al teatro cuanto antes. Recordemos que afortunadamente su cuadro no tuvo complicaciones, y de hecho prácticamente no tuvo síntomas.

En diálogo con el programa Cara y Cruz (AM1110), el artista se refirió al escándalo por los 'vacunados vip'. “Me parece que han perdido la vergüenza del todo. No tengo palabras para explicar esto, porque están jugando con la vida de la gente. Es decir, ser amigo de un funcionario del gobierno les permite jugar con la vida de la gente. Es algo incalificable, yo no sé cómo definirlo, no me salen otras palabras más que las que estoy diciendo. La verdad, es algo ignominioso lo que estamos viviendo”, opinó Brandoni.

Luego, Brandoni agregó: "Acá está en juego la vida de la gente. Ellos privilegian a algunos amigos en desmedro de que alguien se muera por no tener la vacuna. Además, la vacunas no sobran, no son suficientes todavía. De modo que no hay ninguna cosa parecida, por lo menos desde el advenimiento de la democracia. Se han visto muchas cosas, corruptelas, pero esto es una cosa incalificable, batió todos los récords”.

A su vez, el actor lanzó una fuerte crítica contra Santiago Cafiero: “El jefe de Gabinete no tiene idea de lo que está diciendo. Hace más de un año que no tiene idea de lo que dice. No tiene noción de las cosas que dice, cree que es impune. Y no, no hay tal impunidad. No va a haber tal impunidad, por lo menos por parte de la sociedad argentina”.