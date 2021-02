Luis Brandoni ya está en su casa y pronto podría volver al teatro

El legendario actor argentino Luis Brandoni fue dado de alta este lunes al mediodía, justo una semana después de haber sido internado en el Sanatorio Anchorena de Recoleta para monitorear de manera preventiva su cuadro de coronavirus.

El artista de 80 años ya se encuentra en su casa, donde terminará de reponerse de su enfermedad. “Tal como adelanté el sábado y continuando con el plan médico previsto, Beto ya se encuentra en su casa desde hace poco más de una hora para completar su recuperación”, le confirmó a LA NACION su amigo y productor Carlos Rottemberg.

Luego, el empresario agregó: “Me llamó al llegar muy contento, lo ilusiona regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro. Si por él fuese ya lo pondría de vuelta en el escenario, pero quedamos en hablarlo tranquilos después de la visita de su médico de cabecera. Ahora tiene esta semana de reposo en casa”.

Según el productor, Brandoni está muy animado y quiere regresar cuanto antes al escenario para seguir adelante con las funciones de El acompañamiento, la obra que protagoniza y dirige en una sala del microcentro porteño.

Durante su internación, el actor estuvo en terapia intermedia, pero pronto pasó a una habitación común porque su cuadro no revestía mayor gravedad. De hecho, el artista en diálogo con algunos medios expresó que en todo momento se sintió bien y sin mayores síntomas.

“Estuve haciendo teatro hasta el domingo (14) a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas. Estaba rodeado por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron de acuerdo en mi familia para contenerme porque yo quería seguir trabajando”, había comentado Brandoni.