Le preguntaron a Cinthia Fernández si tendría intimidad con Martín Baclini y respondió con un sincericidio

Hace algunos días, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la panelista Cinthia Fernández reveló que hace más de un año que no tiene intimidad con un hombre. De hecho, dio algunos detalles y sorprendió con la declaración: “Cuando agarre al pobre desquiciado que venga, lo parto”.

Por otro lado, Martín Baclini, empresario que fue la úilima pareja de Cinthia sorprendió a todos con una emotiva carta con profundas palabas hacia ella.

Este martes en LAM, le preguntaron sin rodeos a su compañera: “¿Vos te reconciliaste con Baclini?”. A lo que respondió: “No, te juro que no. De hecho me sorprendieron las declaraciones de ayer, porque sí es algo que me dijo en privado hace un mes”.

“Me dijeron que estuviste en el departamento. Que estuvieron comiendo los dos en el mismo lugar, por separado. Que él fue primero, que después fuiste vos...”, apuntó el conductor Ángel de Brito. “Te lo juro por Dios que no; si no, te lo digo”, insistió la panelista.

Finalmente cuando le preguntaron si volvería a tener intimidad con su ex, Cinthia respondió con un sincericidio: “No, ahora no... Ahora no. Igual, si volviera sería por una noche de sexo porque tengo ganas, lo haría. Mejor bueno conocido que malo por conocer”.

En estos días, Cinthia Fernández también fue noticia por interpelar al presidente Alberto Fernández a través de la red. Además, la mediática anunció que próximamente incursionará en la política.