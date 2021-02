Filosa respuesta de Luis Ventura a Dalma y Gianinna Maradona: "No me van a arruinar las..."

Dalma y Gianinna Maradona están en un fuerte fuego cruzado con el periodista Luis Ventura, quien en varias oportunidades hizo filosas declaraciones sobre diversos aspectos de la familia de Diego Maradona. Tras mostrar públicamente su indignación, las hijas del Diez le enviaron cartas a documento al panelista, que no dudó en responder con artillería pesada.

Este martes, en Los ángeles de la mañana (eltrece), el conductor Ángel de Brito señaló que la carta de Gianinna apunta contra el hostigamiento que le adjudican al exintegrante de Intrusos; y exigen que el periodista se retracte.

De Brito agregó:"Acá tengo la de Dalma, pero ¿qué dice Luis?”. A lo que la panelista de LAM Mariana Brey respondió: "Hablé con Luis, le pregunté, para saber si la había recibido, recordemos que Luis está de vacaciones, descansando. Le dije ¿sabés que también tenes una carta documento de Dalma?, porque él tenía conocimiento de la de Gianinna”.

Acto seguido, Brey reprodujo la respuesta de Ventura: "No sabía nada, él considera que esto es una estrategia, una estrategia lógica incluso. ‘No me van a arruinar las vacaciones’, dice Luis y añadió: ‘no tienen plata y en Dubai si no pagan se les cae la baulera con todo lo que tienen adentro’. Se ve que en Dubai debe haber gastos todavía”.

En cuanto al pedido de que pida disculpas por sus palabras a las hijas del ídolo del fútbol, Brey expresó que Ventura le dijo que 'lo está meditando en sus vacaciones, con los pajaritos'. ​“La gallina de los huevos de oro ya no está para ponerla y eso las desespera. La culpa también es mía, dice, por saberlo, como una ironía. Soy periodista, no puedo informar ni nombrar por ahora”, concluyó la panelista sobre el periodista que está pasando unos días de descanso en San Luis.