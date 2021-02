Se hartó: Luis Ventura denunciará a Dalma y Gianinna Maradona

La pelea entre Luis Ventura y las hijas de Diego Maradona al parecer no tiene fin y cada semana que pasa se intensifica más. En el último tiempo recrudeció cuando el periodista de espectáculos aseguró que Dalma y Gianinna “tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre”. Esto fue la gota que rebalsó el vaso para ellas y decidieron recurrir a Fernando Burlando para llevar el caso a Tribunales.

“Espero la demanda en la puerta de mi casa. Yo nunca amenacé de muerte a alguien por teléfono, pero recibí una amenaza de muerte y lo voy a declarar en el juicio. Si me convocan lo voy a decir. Además, en las redes sociales me dijeron términos como nefasto, misógino y hdp”, expresó Ventura en una entrevista con Ciudad Magazine.

"Las pibas no sé por qué están tan indignadas conmigo, que me insultan por redes sociales y me dicen todo el tiempo barbaridades. Nos veremos en Tribunales porque yo también las voy a denunciar. Después que no se asusten porque yo hablé y hablo de cosas menores respecto de cosas que son graves, que ellas saben que han pasado en su interna y que yo no he contado", reveló.

"Que me demanden no significa que la denuncia sea real. Yo sí voy a presentar una demanda real, con fundamentos, tan solo recopilando todas las barbaridades que me escribieron en las redes en los últimos meses. Todo lo que informé es lo que ellas después publicaron en sus redes. Hablan de misoginia, pero se olvidaron de su época con Verónica Ojeda, cuando no reconocían a Jana como hermana, del tratamiento que le dieron a Doña Tota, cómo trataron a muchas de sus tías. Hablan de misoginia, pero repasaría un poco lo que han dicho y escrito", señaló.

"No sé ni quiénes son (Dalma y Gianinna). No las he tratado. Ojo que los juicios se ganan y se pierden, no sea cosa que gane yo, o que la denuncia no tenga curso, porque voy a estar en posición de contrademandar. Yo me siento injuriado y calumniado por lo que subieron a las redes sociales. Ellas suponen cosas, pero yo no las he nombrado mucho como para que estén tan ofendidas", indicó.