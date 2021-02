La reacción de Enrique Pinti cuando le ofrecieron las "vacunas VIP"

Enrique Pinti reveló que le ofrecieron tener prioridad para vacunarse contra el coronavirus por su condición de "famoso" y rechazó sin vacilar la propuesta. "Es algo que no se debe hacer", aseguró el actor de 81 años de edad en diálogo con Radio Rivadavia.

"Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno como cualquier otra persona. El colectivo de actores debe dar el ejemplo y hacer lo correcto”, afirmó.

"A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera", confesó causando sorpresa. "Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer", indicó. "Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador", agregó al aire.

Pinti echó pestes contra el Gobierno nacional y contra la oposición. Según él, existe un sistema paralelo al de vacunación que es el de “la ley de la corrupción”. “Pueden ocurrir en un montón de ámbitos. Es el famoso ‘cómo puedo aprovechar para tener este beneficio’, y un funcionario público no puede tener una actitud así”, señaló.

A su vez, el humorista reveló su tristeza por cómo actúan los argentinos frente a temas cruciales como la vacunación y aseguró que “la sociedad no evoluciona desde hace 70 años”. Las "vacunaciones VIP" representaron un límite que no se debería pasar de ninguna manera. “Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio”, expresó indignado.

Pinti contó que junto a su representante, Cipe Fridman, insistieron telefónicamente para conseguir un turno y que finalmente pudieron dar con uno para él a las 4:20 de la mañana. "Ese colapso indica que todos tienen claro que se tienen que vacunar. ¡Y estamos hablando sólo de los de más de 80!", indicó.