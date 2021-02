La particular reacción de Dady Brieva al enterarse al aire de la salida de Ginés

El pasado viernes Horacio Verbitsky contó que había recibido la vacuna contra el covid-19 gracias a una gestión personal de Ginés González García. Ese fue el puntapié que destapó la olla de la “Sputnik VIP”, un plan paralelo de inmunización para funcionarios y amigos del poder que le costó muy caro al ministro de Salud.

Dady Brieva se enteró de la noticia de la renuncia cuando se encontraba al aire en su ciclo radial y quedó sorprendido. "Sabía que había un run run pero no. Digo, está todo bien, me sumo, soy orgánico, soy un soldado de este proyecto de El Destape, el día que no piense igual me iré...", señaló al aire.

"Me cuesta entender que se hayan cargado a un ministro en uno de los ministerios que ha sido bandera de este Gobierno. Si había un ministerio que había hecho todas las cosas bien era el de Ginés", agregó. "Yo ni lo conozco, ustedes saben bien que yo no tengo el teléfono de nadie, yo no hablo con nadie, no conozco a nadie”, señaló.

“Si hay alguien que decíamos que había hecho las cosas bien por lo cual la imagen de Alberto Fernández estaba creciendo con esto de la vacunación, había sido a través de la tarea del Ministerio de Salud”, aseguró.

"Está todo bien, comparto y adhiero, pero que la consecuencia haya sido... Habiendo tantos ministros que por ahí no son una bandera que vos decís ‘Qué bárbaro lo que está haciendo’. justamente este ministro...", afirmó. Luego de resaltar el trabajo del ex titular de la cartera de salud y aceptar la decisión del Presidente, sentenció: “A comerla, pero no me parece justo”.