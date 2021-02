Nicole Neumann reveló quién es el hombre que la contiene

A pesar de los constantes rumores, Nicole Neumann no ha admitido que exista un nuevo amor en su vida. La modelo regresó recientemente de unas vacaciones que disfrutó con sus hijas y amigos. “Pretendientes siempre hay, pero no tengo nada que quiera contar”, contó con un dejo de complicidad la panelista en el programa Intrusos.

En medio de un fuerte cruce legal con Ángel de Brito, con carta documento incluida por parte de Neumann, la modelo habló este sábado con con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, y lanzó una inesperada confesión al referirse al hombre que la contiene. Se trata de su abogado Rafael Cúneo Libarona.

“Me hice muy amiga de él. Saca las garras para cuidarme en todo, y es un genio. Está bueno tener alguien que vea de afuera lo que pasa y que entienda por qué una lucha. Porque cuando estás sola, por ahí pensás ‘estoy exagerando’, ‘esto me pasa solo a mí’. Y ahí él me dice que las cosas son injustas, que no corresponden y que cuando se meten con tu trabajo algo hay que hacer”, explicó.

Por otro lado, Nicole habló sobre sus tensiones con su exmarido, Fabián Cubero: “Por suerte tengo la conciencia muy tranquila con respecto a todo mi accionar; nunca hablé porque no me gusta exponer a la gente en sus zonas negras. Yo soy la víctima”, enfatizó.

En los próximos días, probablemente se confirmen novedades sobre el destino profesional de la modelo, quien abandonaría su participación como panelista en Nosotros a la mañana, en eltrece. Hay versiones que indican que Neumann pasaría al canal América para acompañar a Guillermo López en Santo Sábado y sumarse al ecléctico panel de Intratables.