Gente de Zona, Yotuel y Descemer Bueno viralizaron una pegadiza canción pidiendo libertad para Cuba

CUBA



Me cansé de la postura

del miedo y la mala suerte.

Me cansé del Patria o Muerte:

la Patria no es sepultura.

Me cansó la dictadura

de callarme cada herida.

Yo te amo, isla querida:

eres sueño y esperanza:

eres más que mi añoranza:

eres todo: #PatriaYVida.@GdZOficial uD83CuDDE8uD83CuDDFA?? pic.twitter.com/8OpAInIg4M